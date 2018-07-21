İlker yine zafere yüzdü

Hasan İlker, Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Yüzme Maratonu'nda yine birincilik elde etti. Hasan İlker, bugün ise Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda yüzecek

Ülkemizin başarılı yüzücülerinden Hasan İlker, Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu tarafından Camelot Beach Club’da düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Yüzme Maratonu'nda yine birincilik elde etti.

Manş Denizi'ni yüzerek geçen yüzücüler arasında yer alan Hasan İlker, geçtiğimiz günkü yarışta, 30-39 yaş kategorisinde birincilik elde ederek formunda olduğunu ispatladı. Hasan İlker, bugün Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından Samsung iş birliğiyle düzenlenen ve alanında dünyada iki kıta arasında yapılan tek etkinlik olan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda yüzecek.

Bu arada 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Yüzme Maratonu'nda Anıl Spor Puma tarafından 300 TL'lik hediye çeki ile ödüllendirilen genel klasmanda dereceye giren kadın ve erkek sporculara verilen para ödülleri ise şöyle oldu:

1.sporcular 1000 TL.

2.sporcular 600 TL

3.sporcular 300 TL

Yarışmaların sonuçları aşağıdaki gibidir:

1500 m., Küçük Kızlar

1. Şengül Uzun YDÜ

2. Emine DEMİRKIRAN ARES SPOR KULÜBÜ

3. Sayra ZAHEER TÜFEKÇİ SPOR KULÜBÜ

Küçük Erkekler

1. Gökhan KARABETÇA KARABETÇA SPOR KULÜBÜ

2. Mustafa ASLAN TÜFEKÇİ SPOR KULÜBÜ

3. Demir MUHTAROĞLU TÜFEKÇİ SPOR KULÜBÜ

3000 m., 15-19 Yaş arası

Kadınlar

1. Nerin BAYCAN YDÜ

2. Nermin ULAÇ YDÜ

3. Emine HALOĞLU YDÜ

Erkekler

1. Cahit BOZATLI YDÜ

2. Emre ERSOY YDÜ

3. Paşa SEZENER ARES SPOR KULÜBÜ

20-24 Yaş arası Erkekler

1. Doğukan ULAÇ YDÜ

2. Mehmet KORKUT ASPAVA SPOR KULÜBÜ

25-29 Yaş arası

Erkekler

1. Kemal ELEKTRİKÇİ ARES SPOR KULÜBÜ

30-39 Yaş arası

Erkekler

1. Hasan İLKER ASPAVA SPOR KULÜBÜ

2. Berkay RAMİZ TÜFEKÇİ SPOR KULÜBÜ

40-49 Yaş arası Erkekler

1. Osman AKKUŞ YDÜ

50 Yaş ve yukarısı

1. Caner ASPAVA YDÜ

2. Mustafa KORKUT ASPAVA SPOR KULÜBÜ

GENEL KLASMAN

KADINLAR

1. Nerin BAYCAN YDÜ

2. Nermin ULAÇ YDÜ

3. Emine HALOĞLU YDÜ

ERKEKLER

1. Doğukan ULAÇ YDÜ

2. Cahit BOZATLI YDÜ

3. Emre ERSOY YDÜ