İlk uçuşlarını yaptılar

Mesafeli spor yapma izninin ardından model uçakçılar ilk uçuşlarını 10 kişilik ekiple planör, elektrik motorlu uçaklar ve helikopterlerle gerçekleştirdiler

Necati KÜLAHLILAR

Dünyada COVİD 19 pandemisi ortaya çıkmasından sonra tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de spor faaliyetleri askıya alınmıştı.

Sağlık bilim kurulunun verdiği mesafeli spor yapma izninin ardından model uçakçılar da dün sabah 06.00-11.00 arasında uçuş icra ettiler.

Korona yasaklarından sonra gerçekleştirilen bu ilk uçuşlara 10 kişilik bir ekip katıldı. Hem planör hem de elektrik motorlu uçaklar, ilk uçuşta yer aldılar. Gün helikopter uçuşlarıyla tamamlandı.

Uçuş sonrasında yapılan açıklamada ise “Amacımız bu sporun topluma yayılmasında daha etkin bir pistin yapılmasıdır. Derneğe destek olunarak pist yapımının gerçekleştirilmesi böylelikle de düzenlenecek uluslararası yarışmalar sayesinde ülkemizin tanıtımına katkı konulmalıdır.”