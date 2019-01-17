İlk araba sahibini buldu

Yenicami ve Göçmenköy’ün ortaklaşa düzenlediği araba piyangosunda iki arabadan biri sahibini buldu

Nicosia Motors sponsorluğunda Süper Lig takımlarından Yenicami ile Birinci Lig takımlarından Göçmenköy’ün ortaklaşa düzenledikleri iki araba piyangosu çekilişi Nicosia Finans binasında gerçekleşmişti. Noter Enver Sedat Simavi huzurunda gerçekleştirilen çekilişte Suziki Alto marka aracın birinci kazananı 7997 bilet numaralı Deniz Güneş isimli Değirmenlik sakinine çıktı. Arabanın talihlisine arabayı, Göçmenköy İdman Yurdu Spor Kulübü başkanı Ersan Karataş arabanın kocanı ile birlikte Nicosia Finans binası önünde taktim etti.

