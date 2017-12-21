"İkinci yarı bambaşka olacak"

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, taraftara umut dağıttı ve "Bizim için ikinci yarı bambaşka olacak" dedi

Trabzonspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, hafta sonu deplasmanda Kardemir Karabükspor ile yapacakları maç öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, her şeyden önce taraftarın gurur duyacağı, sahaya çıktığı zaman mücadele eden, her şeyini ortaya koyan bir takım istediklerini belirtti.

"ÖNEMLİ OLAN SONUNU GETİRMEK"

Çalışmayan, kafasında başka bir şey olan oyuncuyu takımda görmek istemediğini vurgulayan Çalımbay, "Hakemin son düdüğüne kadar mücadele eden bir takım olmalıyız. Bunu sağlamak için sezon başı gelmek, takımı kurmak, hazırlık dönemini çok iyi şekilde geçirmek gerekiyor. Baktığımız zaman, son 8 haftanın lideriyiz. Mükemmel grafik çizdik. Güzel bir şey yakaladık ama önemli olan sonunu getirmek" diye konuştu.

Çalımbay, devre arasında da iyi hazırlanmaları gerektiğini belirterek, "Devre arasında bu yaptığımız şeylerin üstüne koymalıyız. Maçları kazanırken her şeyi tozpembe görmüyoruz. Eksikliklerin düzelmesi gerekiyor. Saha dışındaki saha içine yansıyor. Bunları engellemek, yok etmek lazım. Hepsinin farkındayım, bunları düzeltmek için zaman gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"İKİNCİ YARI BAMBAŞKA OLACAK"

Takımdan ayrılmak isteyen oyuncuya izin verebileceklerini ifade eden Çalımbay, şöyle devam etti:

"Oyuncularımla konuştum. Bu kadronun geniş olduğunu, bazı oyuncuların yedek kalabileceğini söyledim. Burada memnun olmayan arkadaşlar, devre arası ayrılabilirler. Arkadaşlara, yedek kalmak veya sonradan oyuna girmek zor gelebilir. Şunu bilmemiz gerekiyor; ikinci yarısı telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Kimsenin kaprisini, kulüpte suratsızlığını çekecek durumda değiliz. Trabzonspor olarak varımızı yoğumuzu ikinci yarı ortaya koyacağız. Şu ana kadar başardık, inşallah Karabük maçını kazanırsak müthiş bir şey olur. İkinci yarı, yeni lig başlıyor. Burada taraftara, yönetime, kafa yapısı iyi olan futbolculara ihtiyaç var. Bizim koşmayacak, mücadele etmeyecek, kafası sahada olmayacak oyunculara ihtiyacımız yok. Sorunsuz şekilde ikinci yarıya girmek istiyoruz, bizim için ikinci yarı bambaşka olacak."