banner107
Cihangir’in önceliği sağlık
Cihangir’in önceliği sağlık
103 0
Türkiye medyasında dev satın alma
Türkiye medyasında dev satın alma
82 0
Vahşi doğada koşacaklar
Vahşi doğada koşacaklar
24 0
Nostaljik ve Ücretsiz
Nostaljik ve Ücretsiz
18 0
Asroit BENNU
Asroit BENNU
23 0
15 0
Bu ne saygısızlık?
Bu ne saygısızlık?
82 0
Civic Sedan'a tutumlu ve keyifli dizel motor
Civic Sedan'a tutumlu ve keyifli dizel motor
35 0
banner82
banner147

Ibrahimovic resmen LA Galaxy'de

banner27

Amerikan Birinci Futbol Ligi takımlarından Los Angeles Galaxy, İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic'i renklerine bağladı

Ibrahimovic resmen LA Galaxy'de
banner137

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Los Angeles Galaxy, İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic'i renklerine bağladı.

ABD kulübü, sakatlığının ardından fazla forma şansı bulamadığı İngiliz ekibi Manchester United ile yollarını ayıran 36 yaşındaki futbolcunun transferini Ibrahimovic'in de yer aldığı bir videoyla duyurdu.

Zlatan Ibrahimovic de kentin prestijli gazetelerinden Los Angeles Times'a tam sayfa ilan vermiş ve "Sevgili Los Angeles. Bir şey değil." mesajını paylaşmıştı.

Ibrahimovic, yeni takımında 9 numaralı formayı giyecek.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.