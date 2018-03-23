Ibrahimovic resmen LA Galaxy'de

Amerikan Birinci Futbol Ligi takımlarından Los Angeles Galaxy, İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic'i renklerine bağladı

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Los Angeles Galaxy, İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic'i renklerine bağladı.

ABD kulübü, sakatlığının ardından fazla forma şansı bulamadığı İngiliz ekibi Manchester United ile yollarını ayıran 36 yaşındaki futbolcunun transferini Ibrahimovic'in de yer aldığı bir videoyla duyurdu.

Zlatan Ibrahimovic de kentin prestijli gazetelerinden Los Angeles Times'a tam sayfa ilan vermiş ve "Sevgili Los Angeles. Bir şey değil." mesajını paylaşmıştı.

Ibrahimovic, yeni takımında 9 numaralı formayı giyecek.