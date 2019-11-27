Zlatan Ibrahimovic'in gizemli paylaşımının sırrı çözüldü. Ülkesine transfer olacağı düşünülen İsveçli yıldızın, Hammarby'nin hisselerini satın aldığı ve paylaşımı da bunun için yaptığı ortaya çıktı

Zlatan Ibrahimovic'in son gizemi de çözüldü. İsveçli yıldız, sosyal medya hesabından ülkesinin takımlarından Hammarby'nin formasını paylaştı.

Formanın sırtında adının yazması da 38 yaşındaki oyuncunun ülkesine transfer olacağı şeklinde yorumlandı. Ancak bu paylaşımın transferle ilgili olmadığı ortaya çıktı. Hammarby, Ibrahimovic’in kulübün ortağı olduğunu duyurdu. Deneyimli futbolcunun İsveç ekibinin yarı hissesini satın aldığı açıklandı.

Kulüp Başkanı Richard von Yxkull, internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Son yıllarda güçlü bir gelişme kaydettik ve gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edeceğiz. Zlatan'ın kulübe nasıl katkıda bulunacağını söylemek için erken ancak bu iş birliğinde çok büyük potansiyel var" ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcu da Hammarby'ın tutkulu taraftarlara sahip olduğunu belirterek, "Kulübü ve taraftarları her zaman sevdim. Son yıllarda saha içinde ve dışında takımın yaptıklarından çok etkilendim" şeklinde görüş belirtti.

İspanya'ya transfer iddiaları

Zlatan Ibrahimovic, geçtiğimiz günlerde de İspanya'ya gideceği yönünde bir paylaşım yapmış; fakat daha sonra bunun bir sponsorluk anlaşmasının bir parçası olduğu öğrenilmişti.

Los Angeles Galaxy'den ayrılıp yeni bir maceraya yelken açacağını açıklayan Zlatan Ibrahimovic'in sonraki durağının neresi olacağı ise hâlâ merak konusu...