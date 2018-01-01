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Ibrahimovic 1 ay, Lukaku 2 maç yok

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Manchester United'ın golcüsü Zlatan Ibrahimovic yine sakatlandı. Kasım ayında sahalara dönen yıldız futbolcu, 1 ay daha takımdan uzak kalacak

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Ibrahimovic 1 ay, Lukaku 2 maç yok
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Zlatan Ibrahimovic'in sakatlığı nüksetti. Uzun bir aranın ardından Kasım ayında sahalara dönen Manchester Unitedlı golcü, 1 ay futboldan uzak kalacak.

Açıklama, İngiliz ekibinin menajeri Jose Mourinho'dan geldi. Golsüz berabere biten Southampton maçının ardından konuşan Portekizli teknik adam, "Daha önce sakatlık yaşadığı dizinde, yine sorun var. Bir ay daha forma giyemeyecek" dedi.

Bu arada, son maçta takımın diğer golcüsü Romelu Lukaku da sakatlandı. Belçikalı futbolcu, karşılaşmanın 14. dakikasında aldığı darbenin ardından oyundan çıkma zorunda kaldı.

Lukaku'nun da en az 2 maç oynaması beklenmiyor.

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