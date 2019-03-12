Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kulüplerin borç yapılandırması ile ilgili açıklamalarda bulundu

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB) borçların yapılandırması projesinin bir an önce sonuçlandırılması gerektiğini söyledi.

Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün Türk Telekom Stadı'nda DenizBank ile fastPay uygulaması için imzaladığı iş birliği anlaşmasının basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

TFF ve TBB'nin yapılandırma projesinin aralık ayından beri gündemde olduğunu aktaran Cengiz, "Aslında deniz tükendi. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. İnsanlar gülümsüyor, kan kusup 'kızılcık şerbeti içtim' diyor. Bütün kulüpler için geçmiş yıllardan gelen borçlar, zorlama bir noktaya ulaştı. Kulüplerimizin ortalama geliri, giderlerinin 4 kat altında. Süper Lig'deki 18 kulübün toplam borcu yaklaşık 15 milyar lira. Toplam geliri bunun 4'te 1'i. Bu kar, bu güneşe dayanmaz, erir. Devletimiz müdahale etti. Devlet zaten yol gösterici, düzenleyici, yapıcıdır ve yardımcıdır." diye konuştu.

Ziraat Bankasının yapılandırmadaki rolünün eleştirilmesine tepki gösteren Cengiz, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizi en çok rahatsız eden siyaseten yapılan söylemler oldu. 'Ziraat Bankası çiftçiye gitmeli, tarladakine destek vermeli.' dediler. O zaman DenizBank'ın burada ne işi var. Tekneye gitsin, balıkçılıkla uğraşsın. Bu dar mantıkla bir yere varamayız. Bu bir finansmandır. Ziraat Bankası, devlet bankasıdır, görevleri vardır, görev alır. Bu alınan görev halkımızın stresinin, huzursuzluğunun arttığı, tek uğraştığı, bazen 'Ne olacak bizim takımın hali.' diye üzüldüğü, bazen de bizim gibi gol atıp rahatladığımız anlarda huzurlu olduğumuz bir süreç. Biz hafta sonlarını bekliyoruz. Halk o kadar futbolla yatıp kalkıyor ki milli maç araları bile psikolojik olarak sıkıntı oluyor. İngiltere, toplumsal stresi atmanın yolu olarak görüyor ve bu yüzden çok sık maç oynatıyor."

"Lisanslama sistemi geliyor"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, yapılandırma projesi kapsamında TFF'nin yeni bir lisanslama sistemi üzerinde çalıştığını bildirdi.

Devlet yetkililerinin süreci araştırdığına değinen Mustafa Cengiz, "Biz, harcamaların kontrol altına alınmasını ve yönetimlerin denetlenebilir hale gelmesini istedik. Borçlanmanın yeniden yapılanmasının gerektiğini söyledik. Devletimiz bu konuda vaziyet aldı. Maalesef devletimizi de biraz ürküttüler. Teşekkür yerine anlamsız tepkiler gördü. Şu anda TFF bünyesinde Galatasaray olarak katkıda bulunduğumuz bir lisanslama sistemi geliyor." ifadelerini kullandı.