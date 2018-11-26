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Henry, Monaco’da siftah yaptı

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Henry, Monaco’da siftah yaptı
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Monaco, Thierry Henry yönetiminde ilk kez kazandı. Kırmızı-Beyazlılar, deplesmanda karşılaştığı Caen’i tek golle mağlup etti.

Monaco, Fransa Ligi’nin 13'üncü haftasında Caen’i 1-0 yendi. Bu galibiyetle birlikte Kırmızı-beyazlılar, Henry yönetimindeki ilk galibiyetini aldı.

Maçın ardından kameraların karşısına geçen 41 yaşındaki teknik adam, 3 puandan dolayı oldukça mutluydu. Fransız çalıştırıcı, ''Bu anı çok bekledik ve sonunda istediğimiz sonucu aldık'' dedi.

41 yaşındaki teknik adam, galip gelmelerine rağmen takım olarak hala iyi durumda olmadıklarını da belirtti.

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