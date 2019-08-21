Hedefe attılar

11. Geleneksel Pulya Festivali etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen sporting yarışması Mutluyaka Dr.Fazıl Küçük Atış Poligonunda 4 kategoride yapıldı

Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Geleneksel Pulya Festivali etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen sporting yarışması sonuçlandı.

Mutluyaka Dr.Fazıl Küçük Atış Poligonunda düzenlenen Yeniboğaziçi Pulya Festivali Sporting Yarışmasına yoğun ilgi gösterilirken, yarışmada Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar da yer aldı. 11. Yeniboğaziçi Pulya Festivali Sporting yarışması, Avcılar, Atıcılar, Gençler, Veteranlar olmak üzere 4 kategoride yapıldı.

Avcılar kategorisinde Ceyla İsmet Pire, Atıcılar kategorisinde Özkan Uzunsaf, Gençler Kategorisinde Osman Tanyeri, Veterenlarda ise Mahmut Akarcan birinci oldu. Sporting yarışmasında Ceyla İsmet Pire, Argün Pire ve İsmet Pire atışlarıyla büyük beğeni toplarken, Pire ailesinin branşlarda ödüller alması dikkat çekti.

Yarışmaların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödüller Yeniboğaziçi Belediye başkanı Mustafa Zurnacılar ve meclis üyeleri tarafından verildi.

11. Yeniboğaziçi Pulya Festivali Sporting yarışması sonuçları :

Avcılar kategorisi

Ceyla İsmet Pire

Ergin Günece

Güner Aylanç

Atıcılar kategorisi

Özkan Uzunsaf

Hasan

Aygün Pire

Gençler Kategorisi

Osman Tanyeri

Okan Yorgancıoğlu

Okan Mavideniz

Veterenlar

Mahmut Akarcan

İsmet Pire

Alican Aran