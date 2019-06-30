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Havuzda YDÜ rüzgarı esti

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Havuzda YDÜ rüzgarı esti
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Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonunun, uyuşturucu ile mücadele haftası sebebiyle Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile işbirliği içerisinde yapılan yarışmaların ikinci gününde birçok rekor kırıldı.

Yarışmalarda dün de 6 yüzücü rekor kırdı. Doğukan Ulaç, Özgül Çetin, Hüseyin Çakır,Emre Ersoy, Buğra Buba ve Enes Kansız rekor kıran yüzücüler oldular.

Yarışmalar sonunda YDÜ takım olarak aldığı 133 madalya birinci sırada yer alırken, 74 madalya ile Ares Kulübü 2. sırada yer aldı.

2. GÜN KIRILAN REKORLAR

Erkekler, 100m Serbest

Hüseyin Çakır

YDÜ

1:02.64

K. KULVAR KKTC 12 YAŞ REKORU

Erkekler, 200m Serbest

Emre Ersoy

YDÜ

2:00.06

K. KULVAR KKTC 15-16 YAŞ REKORU

Doğukan Ulaç

YDÜ

1:53.26

K. KULVAR KKTC REKORU

Hüseyin Çakır

YDÜ

2:16.68

K. KULVAR KKTC 12 YAŞ REKORU

Erkekler, 50m Sırtüstü

Emre Ersoy

YDÜ

27.98

K. KULVAR KKTC 15-16-17-18 YAŞ REKORU

Erkekler, 100m Kurbağalama

Buğra Buba

YDÜ

1:05.90

K. KULVAR KKTC REKORU

Erkekler, 200m Kelebek

Enes Kansız

YDÜ

2:22.46

K. KULVAR KKTC 13-14 YAŞ REKORU

Bayanlar, 100m Serbest

Özgül Çetin

BLUEFıN

1:02.04

K. KULVAR KKTC REKORU

Bayanlar, 200m Serbest

Özgül Çetin

BLUEFıN

2:14.13

K. KULVAR KKTC REKORU
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