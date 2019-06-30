Havuzda YDÜ rüzgarı esti

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonunun, uyuşturucu ile mücadele haftası sebebiyle Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile işbirliği içerisinde yapılan yarışmaların ikinci gününde birçok rekor kırıldı.

Yarışmalarda dün de 6 yüzücü rekor kırdı. Doğukan Ulaç, Özgül Çetin, Hüseyin Çakır,Emre Ersoy, Buğra Buba ve Enes Kansız rekor kıran yüzücüler oldular.

Yarışmalar sonunda YDÜ takım olarak aldığı 133 madalya birinci sırada yer alırken, 74 madalya ile Ares Kulübü 2. sırada yer aldı.