Havuzda YDÜ rüzgarı esti

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonunun, uyuşturucu ile mücadele haftası sebebiyle Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile işbirliği içerisinde yapılan yarışmaların ikinci gününde birçok rekor kırıldı.
Yarışmalarda dün de 6 yüzücü rekor kırdı. Doğukan Ulaç, Özgül Çetin, Hüseyin Çakır,Emre Ersoy, Buğra Buba ve Enes Kansız rekor kıran yüzücüler oldular.
Yarışmalar sonunda YDÜ takım olarak aldığı 133 madalya birinci sırada yer alırken, 74 madalya ile Ares Kulübü 2. sırada yer aldı.
|
2. GÜN KIRILAN REKORLAR
|
Erkekler, 100m Serbest
|
Hüseyin Çakır
|
YDÜ
|
1:02.64
|
K. KULVAR KKTC 12 YAŞ REKORU
|
Erkekler, 200m Serbest
|
Emre Ersoy
|
YDÜ
|
2:00.06
|
K. KULVAR KKTC 15-16 YAŞ REKORU
|
Doğukan Ulaç
|
YDÜ
|
1:53.26
|
K. KULVAR KKTC REKORU
|
Hüseyin Çakır
|
YDÜ
|
2:16.68
|
K. KULVAR KKTC 12 YAŞ REKORU
|
Erkekler, 50m Sırtüstü
|
Emre Ersoy
|
YDÜ
|
27.98
|
K. KULVAR KKTC 15-16-17-18 YAŞ REKORU
|
Erkekler, 100m Kurbağalama
|
Buğra Buba
|
YDÜ
|
1:05.90
|
K. KULVAR KKTC REKORU
|
Erkekler, 200m Kelebek
|
Enes Kansız
|
YDÜ
|
2:22.46
|
K. KULVAR KKTC 13-14 YAŞ REKORU
|
Bayanlar, 100m Serbest
|
Özgül Çetin
|
BLUEFıN
|
1:02.04
|
K. KULVAR KKTC REKORU
|
Bayanlar, 200m Serbest
|
Özgül Çetin
|
BLUEFıN
|
2:14.13
|
K. KULVAR KKTC REKORU