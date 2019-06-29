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Havuzda rekora yüzdüler

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Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonunun, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile işbirliği içerisinde düzenlediği yarışmalarda 6 yüzücü rekor kırdı. Yarışmada 12 de özel sporcu yer aldı. Özel sporcuların hepsi altın madalya ile ödüllendirildiler

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Havuzda rekora yüzdüler
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Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonunun, uyuşturucu ile mücadele haftası sebebiyle Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile işbirliği içerisinde yaptığı müsabakaya Başbakan Esin Tatar da katıldı.

Yarışmalarda 6 yüzücü rekor kırdı. Paşa Sezener, Serhan Faruk Zülkadiroğlu, Doğukan Ulaç, Gökhan Karabetça, Ediz Yeşilkuşak ve Özgül Çetin rekor kıran yüzücüler oldular.

Müsabakada 12 de özel sporcu yer aldı. Müsabakanın bitiminde 12 özel sporcunun ödüllerini Başbakan Ersin Tatar takdim etti. Özel Sporcuların hepsi altın madalya ile ödüllendirilirken, günün anlam ve önemini belirten havlu ve hediye çekleri de özel sporcuların hepsine verildi.

Erkekler, 50m Serbestte

Paşa Sezener, ARES, 24:99, Kısa Kulvar KKTC Yaş Rekoru

Erkekler, 800m Serbestte,

Serhan Faruk Zülkadiroğlu, ARES, 12:00.28, Kısa Kulvar KKTC Yaş Rekoru

Doğukan Ulaç, YDÜ, 8:10.53 Kısa Kulvar KKTC Yaş Rekoru

Gökhan Karabetça, KARABETÇA, 12:03.84, Kısa Kulvar KKTC Yaş Rekoru

Erkekler, 200m Kurbağalama

Ediz Yeşilkuşak, YDÜ, 3:29.78, Kısa Kulvar KKTC Yaş Rekoru

 Bayanlar, 800m Serbest

Özgül Çetin, BLUEFIN, 9:49.60, Kısa Kulvar KKTC Yaş Rekoru

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