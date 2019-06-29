Havuzda rekora yüzdüler

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonunun, uyuşturucu ile mücadele haftası sebebiyle Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile işbirliği içerisinde yaptığı müsabakaya Başbakan Esin Tatar da katıldı.
Yarışmalarda 6 yüzücü rekor kırdı. Paşa Sezener, Serhan Faruk Zülkadiroğlu, Doğukan Ulaç, Gökhan Karabetça, Ediz Yeşilkuşak ve Özgül Çetin rekor kıran yüzücüler oldular.
Müsabakada 12 de özel sporcu yer aldı. Müsabakanın bitiminde 12 özel sporcunun ödüllerini Başbakan Ersin Tatar takdim etti. Özel Sporcuların hepsi altın madalya ile ödüllendirilirken, günün anlam ve önemini belirten havlu ve hediye çekleri de özel sporcuların hepsine verildi.
Erkekler, 50m Serbestte
Paşa Sezener, ARES, 24:99, Kısa Kulvar KKTC Yaş Rekoru
Erkekler, 800m Serbestte,
Serhan Faruk Zülkadiroğlu, ARES, 12:00.28, Kısa Kulvar KKTC Yaş Rekoru
Doğukan Ulaç, YDÜ, 8:10.53 Kısa Kulvar KKTC Yaş Rekoru
Gökhan Karabetça, KARABETÇA, 12:03.84, Kısa Kulvar KKTC Yaş Rekoru
Erkekler, 200m Kurbağalama
Ediz Yeşilkuşak, YDÜ, 3:29.78, Kısa Kulvar KKTC Yaş Rekoru
Bayanlar, 800m Serbest
Özgül Çetin, BLUEFIN, 9:49.60, Kısa Kulvar KKTC Yaş Rekoru