Havuzda kırılmadık rekor kalmadı

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası Küçükler Yüzme Şampiyonası, yine rekorlara sahne oldu.
Bluefin Yüzme Kulübü sporcusu Özgül Çetin, 100 m. Kelebek yarışında 01:09.65 lik derecesi ile KKTC Kısa Kulvar yeni rekorunun, aynı zamanda 50 m. Kelebek yarışında 32.03’lük derecesiyle 11-12-13-14 yaş rekorlarının sahibi oldu. Yakın Doğu Üniversitesi sporcularından Kayel Azer Baycan 200 m. Serbest yarışında 2:47.97’lik derecesi ile 9-10 yaş rekorunun, Hasan Hüseyin Çakır 200 m. Serbest yarışında 2:25.63’lük derecesiyle ve 50 m. Kelebek yarışında 32.89’luk derecesiyle 11 yaş rekorlarının, Nerin Baycan 200 m. Serbest yarışında 2:29.67’lik derecesiyle 12 yaş rekorunun, Enes Kansız 100 m. Kelebek yarışında 1:11.57 lik derecesiyle 12 yaş rekorunun sahipleri oldular.