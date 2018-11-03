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Havuzda kırılmadık rekor kalmadı

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Cumhuriyet Kupası Küçükler Yüzme Şampiyonası’nda, Özgül Çetin, Kayel Azer Baycan, Hasan Hüseyin Çakır, Nerin Baycan ve Enes Kansız, rekorları kırdılar

Havuzda kırılmadık rekor kalmadı
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Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası Küçükler Yüzme Şampiyonası, yine rekorlara sahne oldu.

Bluefin Yüzme Kulübü sporcusu Özgül Çetin, 100 m. Kelebek yarışında 01:09.65 lik derecesi ile KKTC Kısa Kulvar yeni rekorunun, aynı zamanda 50 m. Kelebek yarışında 32.03’lük derecesiyle 11-12-13-14 yaş rekorlarının sahibi oldu. Yakın Doğu Üniversitesi sporcularından Kayel Azer Baycan 200 m. Serbest yarışında 2:47.97’lik derecesi ile 9-10 yaş rekorunun, Hasan Hüseyin Çakır 200 m. Serbest yarışında 2:25.63’lük derecesiyle ve 50 m. Kelebek yarışında 32.89’luk derecesiyle 11 yaş rekorlarının, Nerin Baycan 200 m. Serbest yarışında 2:29.67’lik derecesiyle 12 yaş rekorunun, Enes Kansız 100 m. Kelebek yarışında 1:11.57 lik derecesiyle 12 yaş rekorunun sahipleri oldular.

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