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Havuza YDÜ damgası

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Havuza YDÜ damgası

Kuzey Kıbrıs Su Sporları tarafından organize edilen Kulüplerarası Kış Kupası Yüzme Şampiyonası ilk gün yarışları tamamlandı. Yarışlar bugün de devam edecek.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) yüzücüleri ilk güne damga vururlarken, tüm kategorilerde takım halinde birinci oldular. Yakın Doğu Üniversitesinin 4 yüzücüsü, KKTC rekoru kırdı.

Kategorilere göre rekorlar ve takımlar bazında sonuçlar şöyle:       

1.gün kırılan rekorlar şöyle:             

Erkekler, 50m Serbest

Emre Ersoy  YDÜ       24.35    K. KULVAR KKTC YAŞ REKORU 15-18 

Erkekler, 800m Serbest      

Doğukan Ulaç YDÜ     8:04.64             K. KULVAR KKTC REKORU 

Sarp Işçi          YDÜ     10:01.45           K. KULVAR KKTC YAŞ REKORU14-18

Erkekler, 50m Kurbağalama             

Buğra Buba     YDÜ     29.75               K. KULVAR KKTC REKORU

Kadınlar, 800m Serbest        

Özgül Çetin     FERDI           9:25.91             K. KULVAR KKTC REKORU 

Erkekler, YILDIZ                                                       

1.         Yakın Doğu Üniversitesi          3,523.00     

2.         Ares Spor Kulubu                    2,530.00     

3.         Bluefin Swimming Club          2,488.00      

Erkekler, GENÇ                                                       

1.         Yakın Doğu Üniversitesi          5,480.00          -           5,480.00         

2.         Ares Spor Kulubu                    3,923.00          -           3,923.00         

3.         Bluefin Swimming Club          2,469.00          -           2,469.00         

4.         Tüfekçi Spor Kulübü               2,149.00          -           2,149.00         

Kızlar, YILDIZ                                               

1.         Yakın Doğu Üniversitesi          -                       4,107.00          4,107.00         

2.         Levent Spor Yüzme Kulübü    -                       1,625.00          1,625.00         

3.         Fast Frogs Spor Kulübü         -                       1,384.00          1,384.00         

4.         Ares Spor Kulubu                    -                       1,241.00          1,241.00         

5.         Bluefin Swimming Club          -                       1,224.00          1,224.00         

Kadınlar, GENÇ                                                       

1.         Yakın Doğu Üniversitesi          -                       5,056.00          5,056.00         

2.         Ares Spor Kulubu                    -                       3,336.00          3,336.00         

3.         Marlin S.C.                              -                       2,003.00          2,003.00         

4.         Bluefin Swimming Club          -                       1,378.00          1,378.00         

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