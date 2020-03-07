Havuza YDÜ damgası

Kuzey Kıbrıs Su Sporları tarafından organize edilen Kulüplerarası Kış Kupası Yüzme Şampiyonası ilk gün yarışları tamamlandı. Yarışlar bugün de devam edecek.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) yüzücüleri ilk güne damga vururlarken, tüm kategorilerde takım halinde birinci oldular. Yakın Doğu Üniversitesinin 4 yüzücüsü, KKTC rekoru kırdı.

Kategorilere göre rekorlar ve takımlar bazında sonuçlar şöyle:

1.gün kırılan rekorlar şöyle:

Erkekler, 50m Serbest

Emre Ersoy YDÜ 24.35 K. KULVAR KKTC YAŞ REKORU 15-18

Erkekler, 800m Serbest

Doğukan Ulaç YDÜ 8:04.64 K. KULVAR KKTC REKORU

Sarp Işçi YDÜ 10:01.45 K. KULVAR KKTC YAŞ REKORU14-18

Erkekler, 50m Kurbağalama

Buğra Buba YDÜ 29.75 K. KULVAR KKTC REKORU

Kadınlar, 800m Serbest

Özgül Çetin FERDI 9:25.91 K. KULVAR KKTC REKORU

Erkekler, YILDIZ

1. Yakın Doğu Üniversitesi 3,523.00

2. Ares Spor Kulubu 2,530.00

3. Bluefin Swimming Club 2,488.00

Erkekler, GENÇ

1. Yakın Doğu Üniversitesi 5,480.00 - 5,480.00

2. Ares Spor Kulubu 3,923.00 - 3,923.00

3. Bluefin Swimming Club 2,469.00 - 2,469.00

4. Tüfekçi Spor Kulübü 2,149.00 - 2,149.00

Kızlar, YILDIZ

1. Yakın Doğu Üniversitesi - 4,107.00 4,107.00

2. Levent Spor Yüzme Kulübü - 1,625.00 1,625.00

3. Fast Frogs Spor Kulübü - 1,384.00 1,384.00

4. Ares Spor Kulubu - 1,241.00 1,241.00

5. Bluefin Swimming Club - 1,224.00 1,224.00

Kadınlar, GENÇ

1. Yakın Doğu Üniversitesi - 5,056.00 5,056.00

2. Ares Spor Kulubu - 3,336.00 3,336.00

3. Marlin S.C. - 2,003.00 2,003.00

4. Bluefin Swimming Club - 1,378.00 1,378.00