Havuza YDÜ damgası

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu, Kulüpler Ferdi Yüzme Şampiyonası düzenlerken, YDÜ yüzücüleri tüm kategorilerde birinciliği elde ettiler

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu, 23-24 Mart tarihlerinde Atatürk Yüzme Havuzu’nda Kulüpler Ferdi Yüzme Şampiyonası düzenlerken, YDÜ yüzücüleri tüm kategorilerde birinciliği elde ettiler.

Yıldızlar ve gençler kategorilerinde düzenlenen şampiyonada yeni KKTC yaş rekorları da kırıldı. Şampiyonada kırılan rekorlar ve oluşan sıralamalar şöyle:

Erkekler Rekorlar

400m Serbest Emre Ersoy (YDÜ) 4:20.37 k. Kulvar KKTC yaş rekoru

Doğukan Ulaç (YDÜ) 3:55.56 K. Kulvar KKTC yaş rekoru

Hüseyin Çakır (YDÜ) 4:54.44 K. Kulvar KKTC yaş rekoru

Erkekler, 200m Kurbağalama Yiğit Bezgin (BLUEFIN) 3:58.51 K. Kulvar KKTC yaş rekoru Buğra Buba (YDÜ) 2:27.52 K. Kulvar KKTC yaş rekoru

Erkekler, 4 x 50m Karışık Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) 1:49.83 K. Kulvar KKTC yaş rekoru, Emre Ersoy, Buğra Buba, Buğra Korahan, Doğukan Ulaç

Bayanlar, 400m Serbest Özgül Çetin (BLUEFIN) 4:51.14 K. Kulvar KKTC yaş rekoru Bayanlar, 50m Serbest Özgül Çetin (BLUEFIN) 29,03 K. Kulvar KKTC yaş rekoru

Erkekler, 50m Kelebek Emre Ersoy (YDÜ) 27.31 K. Kulvar KKTC yaş rekoru

Erkekler, 200m Kelebek Rüzgar Maneoğlu (YDÜ) 2:28.01 K. Kulvar KKTC yaş rekoru

Enes Kansız (YDÜ) 2:30.35 K. Kulvar KKTC yaş rekoru

Bayanlar, 200m Serbest Özgül Çetin (BLUEFIN) 2:16.73 K. Kulvar KKTC yaş rekoru Bayanlar, 200m Kelebek Özgül Çetin (BLUEFIN) 2:42.26 K. Kulvar KKTC yaş rekoru

Takım sıralamaları şöyle:

Yıldız Erkekler: 1. Yakın Doğu Üniversitesi (8111 Puan) 2. Ares Spor Kulübü (4457 Puan) 3. Tüfekçi Spor Kulübü (2153 Puan) 4. Bluefin Yüzme Kulübü (1383 Puan)

Yıldız Kızlar: 1. Yakın Doğu Üniversitesi (6658 Puan) 2. Ares Spor Kulübü (3215 Puan) 3. Levent Spor Yüzme Kulübü (2338 Puan) 4. Tüfekçi Spor Kulübü (1252 Puan)

Genç Erkekler: 1. Yakın Doğu Üniversitesi (12421 Puan) 2. Ares Spor Kulübü (9231 Puan) 3. Bluefin Yüzme Kulübü (5047 Puan)

Genç Kızlar: 1. Yakın Doğu Üniversitesi (8535 Puan) 2. Bluefin Yüzme Kulübü (6201 Puan) 3. Ares Spor Kulübü (5842 Puan)