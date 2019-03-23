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Havuza YDÜ damgası

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Havuza YDÜ damgası
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Su Sporları Federasyonu’nun düzenlediği 2019 Kulüpler Arası Yıldızlar ve Gençler Yüzme Şampiyonasında ilk gün tamamlandı.

Atatürk Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gününe Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) takımları damga vururken, birçok rekor kırıldı. YDÜ’nün tüm kategorilerde birinci, ARES’in ise ikinci olduğu yarışlarda takım sıralamaları şöyle oluştu:

Yıldız Erkek

  1. YDÜ, 2) ARES 3) Tüfekçi

Genç Erkek

  1. YDÜ, 2) ARES 3) Bluefin

Yıldız Kız

1) YDÜ, 2) ARES 3) Levent

Genç Bayan

  1. YDÜ, 2) ARES 3) Bluefin
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