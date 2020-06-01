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Havuz haricinde antrenmanlar başladı

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Havuz haricinde antrenmanlar başladı

Bakanlar Kurulunun korona virüse karşı alınan tedbirleri hafifletmesi sonrasında antrenman izni verilen bireysel spor branşlarıda antrenmanlarına başladılar.

Avcılık – Atıcılık – Atletizm – Badminton – Binicilik – Bisiklet – Cimnastik – Kick Boks – Taekwondokarete – Judo – Masa tenisi – Tenis – Satranç – Okçuluk – Darts – Bocce ve oryantiring – Golf – Yelken motor kürek – Bilardo – Triatlon – Futbol tenisi – Yüzme (denizde) – Dağcılıkbranşları, antrenman izni verilen spor branşları oldular.

Bakanlar Kurulunun antrenman izni vermediği havuzlarda yüzme antrenmanlarının ne zaman başlayacağı ise belirsizliğini koruyor.

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