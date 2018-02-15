Havada şölen başlıyor

Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Dünya Yamaç Paraşüt Hedef Şampiyonası bugün Tatlısu’da yapılacak ilk atlayışlarla başlayacak

Hava Sporları Federasyonu tarafından organize edilen ve Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu ile Girne Belediyesi ve Tatlısu Belediyesi tarafından desteklenen Paragliding Accuracy World Cup Yarışması, dün Girne’de yapılan kortej yürüyüşü ve eğlenceli gösterilerle başladı.

16-18 şubat tarihleri arasında Tatlısu’da yapılacak organizasyonda ilk uçuşlar bu sabah gerçekleştirilecek.

Arnavutluk, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Honk Kong, Hindistan, Endonezya, Kuzey Kore, Kosova, Makedonya, Malezya, Hollanda, Romanya, Suudi Arabistan, Sırbistan, Singapur, Slovenya, İngiltere, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’tan 115 civarında sporcu yarışacak.

Yarışmacılar üç gün boyunca toplamda 6 sorti uçuş gerçekleştirerek hedef en yakın noktaya inmeye çalışacak. 6 sorti sonunda ortaya çıkacak derecelere göre ilk 3 de belirlenmiş olacak.