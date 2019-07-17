 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
41 kere maşallah
41 kere maşallah
8 0
15 0
 
Hangi meyve hangi saatte yenmeli?
Hangi meyve hangi saatte yenmeli?
16 0
Tuttuğu balığı köpekbalığı yedi
Tuttuğu balığı köpekbalığı yedi
70 0
Gaziveren’de zamana karşı yarıştılar
Gaziveren’de zamana karşı yarıştılar
9 0
9 0
Gazlı içecekler asidi kaçmadan nasıl saklanır?
Gazlı içecekler asidi kaçmadan nasıl saklanır?
23 0
banner82

Hava Sporları Federasyonunun, başbakandan beklentisi çok

banner27

Hava Sporları Federasyonunun, başbakandan beklentisi çok
banner267

Başbakan Ersin Tatar, Hava Sporları Federasyonu Başkanı Zeki Ziya’yı, Başbakanlıkta kabul etti.

Kabulde Hava Sporları Federasyonu Başkanı Zeki Ziya, Tatar’a yeni görevinde başarılar dileyerek, “Sizden ülkenin de federasyonun da beklentisi çok” dedi. Ziya, federasyonun problemlerini paylaşmak ve vizyonuyla ilgili birlikte neler yapılabileceğini değerlendirmeye geldiğini söyledi.

Başbakan Ersin Tatar da, Zeki Ziya’nın yıllardır havacılık sektöründe, hem yolcu taşımacılığında hem de hava sporlarında bir marka olduğunu dile getirerek, “Rahmetli Mustafa Koç’un adaya gelerek etkinliklere katıldığını ve yanında da Zeki Ziya’nın olduğunu hatırlıyorum” dedi.

Ziya’nın uluslararası alanda da ülkeyi temsil eden bir kişi olduğunu dile getiren Tatar, federasyonla ilgili problemleri dinledikten sonra bu sporların önünü açacak tedbirlerin alınması için katkı yapmaya hazır olduklarını söyledi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.