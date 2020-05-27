Hasret bitti

Salon sahipleri ile vücut geliştirme sporcularının geçtiğimiz hafta meclis önünde gerçekleştirdiği eylem sonrasında Bakanlar Kurulunun aldığı kararla, spor salonları bugün açıldı

Bir aydan uzun süredir pozitif vakanın görülmediği KKTC’de COVİD-19 tedbirleri kademeli olarak kaldırılıyor. Buna göre, spor salonları da bugün açıldı.

Birçok sektör yaklaşık iki ay süre kapalı kalmış, açılım konusunda ilk adım 11 Mayıs’ta restoranların paket servislerinin başlamasıyla atılmıştı. Restoran, kafeterya, pastane, internet kafe, kahve, bar gibi yerler 20 Mayıs’ta, çocuk parkları ise 22 Mayıs’ta açılmıştı.

Salon sahipleri ile vücut geliştirme sporcularının geçtiğimiz hafta meclis önünde gerçekleştirdiği eylem sonrasında ise Bakanlar Kurulu, spor salonlarının bugün açılması kararını almıştı. 1 Haziran itibarıyla bireysel spor branşlarına da başlanabilecek.