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Hasan Ramadan Cemil Turnuvasında, ilk maçlar tamamlandı

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Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda guruplardaki ilk maçlar oynandı

Hasan Ramadan Cemil Turnuvasında, ilk maçlar tamamlandı
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Her yıl Hasan Ramadan Cemil anısına İbrahim Özsoy tarafından organize edilen Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında ilk maçlar oynandı. Gönyeli Halı Sahası’nda gerçekleştirilen ve toplam 13 takımın, 2 ayrı grupta mücadele ettiği turnuva, 2 Eylül Pazartesi günü B Grubu maçları ile başlamıştı. 7 takımlı “B” grubunda Turizm ve Çevre Bakanlığı ilk haftayı BAY geçmişti.

Turnuvanın ikinci gün maçları A Grubu’nda oynandı. Turnuvanın açılışında görev yapan emekli hakemlerimizden Mehmet Malek’in ardından ikinci gün maçlarını da bir başka emekli hakem Ecvet Kanatlı yönetti. B Grubu’nda ilk gün maçlarını kazanan Tarım Bakanlığı, Din İşleri Dairesi ve Merkezi Cezaevi takımlarının ardından, A Grubu’nda ilk maçların galipleri ise İhtiyat Sandığı Dairesi, Gelir ve Vergi Dairesi ile Polis Genel Müdürlüğü oldu.

MAÇ SONUÇLARI VE PROGRAM ŞÖYLE:

B GRUBU

KKTC Meclis-Tarım Bakanlığı: 5-8

Din İşleri Dairesi-Sayıştay: 5-3

Merkezi Cezaevi-Telefon Dairesi: 8-1

Turizm ve Çevre Bakanlığı- BAY

A GRUBU

KIBTEK-İhtiyat Sandığı Dairesi: 2-6

Devlet Hastanesi-Gelir ve Vergi Dairesi: 2-9

Polis Genel Müdürlüğü-Devlet Piyangosu: 13-3

5 Eylül Perşembe

B GRUBU

Saat 20.00: Sayıştay - Merkezi Cezaevi

Saat 21.00: Telefon Dairesi - KKTC Meclis

Saat 22.00: Turizm ve Çevre Bk. - Din İşleri Dairesi

Tarım Bakanlığı - BAY

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