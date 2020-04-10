Hasan Aksoy’un bağışları sürüyor

Hasan Aksoy, korona virüs salgını dolayısıyla zor günler geçiren ülkemizde, örnek davranışlara imza atmaya devam ederken bu kez de Akdoğan Belediyesine bağış yaptı

Necati KÜLAHLILAR

İncirli ile BTM Birinci Ligden, K-PET Birinci Lige yükselme başarısı göstererek 30 yıllık aktif futbolculuk yaşamını sonlandıran Hasan Aksoy(Messi), korona virüs salgını dolayısıyla zor günler geçiren ülkemizde, örnek davranışlara imza atmaya devam ediyor.

Beyarmudu Belediyesi çalışanı olan Hasan Aksoy, ülkemizin geçtiği bu zor günlerde örnek bir davranışta bulunarak maaşından 1000 TL’lik bir meblağı, ihtiyaçlı kişilere yardımda bulunulması amacıyla Beyarmudu Belediyesi’ne bağışta bulunduktan sonra aynı miktarı aynı amaç için bu kez Akdoğan Belediyesine bağışladı.

Bağış çekini alan Akdoğan Belediye başkanı Ahmet Latif, Hasan Aksoy'a duyarlılığından dolayı teşekkür ederek bu zor günlerde muhtaç ailelelere yardım eden herkese teşekkür etti.