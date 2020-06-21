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Hançerli’nin talihsiz kazası üzdü

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Milli bisikletçi Mert Hançerli, antrenman sonundaki sprint denemelerinde talihsiz bir kaza geçirirken, köprücük kemiği kırıldı

Hançerli’nin talihsiz kazası üzdü

Hasan İLKER

Bisiklet Federasyonuna bağlı Velo Cypri takımının başarılı milli sporcusu Mert Hançerli, geçtiğimiz gün sabah yaptığı antrenman sonundaki sprint denemelerinde talihsiz bir kaza yaşadı.

Muhtemelen bisikletinin zincirinin çıkması sebebi ile geçirdiği şanssız bir kazada köprücük kemiği kırılan Mert Hançerli’nin ameliyat gerektiren bir durumu olmaması kendisini ve sevenlerinin tesellisi oldu. Fakat Mert Hançerli, 2020 yılı içerisindeBisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek şampiyona yarışlarına katılamayacak.

Kısa sürede iyi bir fizik tedavi süreci ile bisikletine kavuşması beklenen Mert Hançerli’nin kaza yapması ile ilgili Bisiklet Federasyonu da bir açıklama yayınladı.

Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamada “Antrenman sürüşü esnasında talihsiz bir kaza geçiren milli bisiklet sporcumuz Mert Hançerli’ye geçmiş olsun der en kısa sürede sağlığına kavuşarak bisiklet sporuna geri dönmesini dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

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