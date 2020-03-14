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Hamitköy tombalasına ara verildi

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Hamitköy yönetim kurulu, korona virüs tedbirleri çerçevesinde Hamitköy Spor Kulübü lokalinde düzenlenen tombala gecelerine ara verme kararı aldı

Hamitköy tombalasına ara verildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda tüm futbol karşılaşmalarının 22 Mart tarihine kadar iptal etmesinden sonra kulüplerimizin önemli gelir kaynaklarından olan tombala geceleri de iptal etmeye başlandı.

Ülkemizde en uzun süre tombala gecesi organize eden kulüp olan K-PET Süper Lig ekibi Hamitköy’dede Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu, korona virüs tedbirleri çerçevesinde HamitköySpor Kulübü lokalinde düzenlenen tombala gecelerine ara verme kararı aldı.

Tombalaseverlerin sağlığının her şeyden önce geldiği belirtilen Hamitköykulüp yönetimi tarafından yapılan açıklamada, tombala gecelerinin başlama tarihinin ilerleyen günlerde yeniden duyurulacağı da açıklandı.

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