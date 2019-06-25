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Hamitköy tombalası, eğlendirirken kazandırıyor
Hamitköy tombalası, eğlendirirken kazandırıyor
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Hamitköy tombalası, eğlendirirken kazandırıyor

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Hamitköy tombalası Pazartesi geceleri müzik eşliğinde yapılırken, misafirleri eğlendirirken kazandırıyor

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Hamitköy tombalası, eğlendirirken kazandırıyor
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Hamitköy tombala gecesi ülkenin en eski ve en istikrarlı tombala gecelerinden biri olarak yıl 12 ay aralıksız devam ederken, misafirleri eğlendirirken kazandırıyor.

Hamitköy tombalası Kış aylarında kışlık mekanda, Yaz aylarında ise yazlık mekanda, Pazartesi geceleri müzik eşliğinde yapılırken, dağıtılan yüksek ikramiye ile de tombalaseverlerin değişmezleri arasında yer alıyor.

Özellikle Yaz gecelerinde Hamitköy’ün “Meltem” serininde, kulüp lokalinin teras katında müzik eşliğinde tombala oynayan konuklar, manzara görüntülerinin da renk kattığı gecelerde hem eğlenip hem de şanslarını deniyorlar.

Hamitköy’ün genç yöneticileri de Hamitköy tombala gecelerinin sorunsuz geçmesi için canla başla uğraşırlarken, misafirlerle de yakından ilgileniyorlar.

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