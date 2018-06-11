Hamitköy Spor Kulübü halı sahası açıldı

Hamitköy Spor Kulübü'nün yenilenen halı saha ve büfesi, oldukça makul fiyat ve imkanlarla hizmet vermeye başladı.

Bir saat futbol keyfi ve bir kasa su karşılığında 60TL'ye kiralanacak olan halı saha, Pazar günü Hamitköy'ün eski futbolcularının gösteri maçı ile açıldı. Açılış maçı sonrasında düzenlenen kokteyl ile sahaya gelen tüm futbol severlere izaz ikram yapıldı. Halı saha irtibat numarası ise 0533 865 1328 olarak açıklandı.

Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı'nın arka tarafında yer alan sahanın açılış maçında kırmızı takım ile beyaz takım arasında oynanan maç berabere tamamlandı. Kırmızı takım kalecisi Halit İbrahim Şeytan yaptığı kurtarışlarla, geceye damga vurdu.