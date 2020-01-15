Hamitköy, Esat Hoca’yı andı

K-PET Süper Lig ekibi Hamitköy’de Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu, kulübün merhum Fahri Başkanı Esat Erdoğmuş (Hoca) için anma töreni düzenledi.

Esat Erdoğmuş’un, Hamitköy Mezarlığındaki anma töreni saat 11:30’da başladı. Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş, yöneticiler, Hamitköy teknik heyet ve futbolcuları, Hamitköylüler, HamitköyMasterler Derneği başkanı Mustafa Şeytan, Esat Hoca’nın ailesi ve sevenleri ile Esat Hoca’nın yakın dostu KTFF başkanı Hasan Sertoğlu, KTFF asbaşkanı Oktay Çocuk ve KTFF yönetim kurulu üyesi Remzi Cengiz de anma törenine katıldılar.