Hamitköy, Esat Hoca’yı anacak

K-PET Süper Lig ekibi Hamitköy’de Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu, kulübün merhum Fahri Başkanı Esat Erdoğmuş (Hoca) için bugün anma töreni düzenleyecek.
Esat Erdoğmuş’un, Hamitköy Mezarlığındaki saat 11:30’dakianma törenine Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş, yöneticiler, Hamitköy teknik heyet ve futbolcuları, Hamitköylüler, Hamitköy Muhtarı Feyzullah Bostancı, Esat Hoca’nın ailesi ve sevenleri katılacaklar.
Esat Hoca’nın yakın dostu KTFF başkanı Hasan Sertoğlu’nun da anma törenine katılması bekleniyor.