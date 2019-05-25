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Hamitköy'den vefa örneği

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Hamitköylüler elde edilen başarı sonrasında büyük bir vefa örneği sergileyerek kulübe büyük hizmetleri geçmiş olan merhum kişilerin mezarlarını şampiyonluk kupası ile ziyaret ettiler

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Hamitköy'den vefa örneği
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K-PET Birinci Lig play off grubunu lider tamamlayarak K-PET Süper Lige yükselen Hamitköy'de elde edilen başarının mutluluğu yaşanmaya devam ediyor.

Hamitköylüler elde edilen başarı sonrasında büyük bir vefa örneği sergileyerek kulübe büyük hizmetleri geçmiş olan merhum kişilerin mezarlarını şampiyonluk kupası ile ziyaret ettiler.

Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş, bazı yöneticiler, futbolcular ve taraftarlardan oluşan bir grup Hamitköy Spor Kulübü fahri başkanı Esat Erdoğmuş'un, yıllarca takımın malzemeciliğini ve masörlüğünü yapan Ahmet Şenal'ın (Apollo), takımın kalesini en uzun süre koruyan kaleci olan, kaleci Emre'nin babası Kemal Nalbant'ın ve kısa süre önce vefat eden kulübün eski yöneticisi ve futbolcu Ömer'in babası Rüstem Albayrak'ın mezarlarını ziyaret ederek, ruhları için dua okudular.

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