Hamitköy bayramı ciğerle karşıladı

Süper Lig ekiplerinden Hamitköy yeni sezon hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürürken, Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu, futbolculara Kurban Bayramı öncesinde ciğer partisi düzenledi.

Hamitköy takımının dün sabah erken saatlerde Esat Erdoğmuş Stadında gerçekleştirdiği antrenman sonrasında yönetim kurulu, futbolculara ciğerli sabah kahvaltısı düzenledi.

Teknik heyet ve futbolcular, stad sorumlusu Cengiz Saner'in hazırladığı ciğeri afiyetle yerken başkan Evren Mannaş, yaptığı açıklamada başta futbolcular ve teknik heyet olmak üzere tüm futbol ile spor camiasının ve halkımızın Kurban Bayramı’nı kutladı.

Evren Mannaş, Hamitköy taraftarına yönelik de seslenirken, geçtiğimiz sezon olduğu gibi takıma maksimum faydayı verecek yabancı futbolcu seçimi için teknik heyetle birlikte titizlikle çalıştıklarını söyledi.

Bu arada Hamitköy teknik heyeti tarafından yaklaşık 10 gündür denenen tüm yabancı futbolcular ile yollar ayrılırken, yeni yabancı futbolcuların deneneceği açıklandı.