Halilibrahim:Egomuzu dışarıda bırakmalıyız

Süleyman Halilibrahim, “Ne kadar ağırlık kaldırdığınız elbette önemlidir ama o ağırlığı nasıl kaldırdığınız daha da önemlidir. Sakatlığı önlemek için öncelikle egomuzu spor salonunun kapısından girerken dışarıda bırakmalıyız.” açıklamasını yaptı

Vücut Geliştirme ve Fitness sporcusu ve kişisel fitness antrenörü Süleyman Halilibrahim,

Müjdeli haber geldi. Covid-19 nedeni ile bir süredir kapalı olan spor-fitness merkezleri 27 Mayıs Çarşamba günü açılıyor.Uzun süredir spora hasret kalan spor severler tekrar normal rutine gireceği bu dönemde öngörülen hijyen ve salon kurallarına kesin olarak uyması gerekecek.

Kim bilir belkide bu şekilde herşey çok daha güzel olacak. Özlem ve sabırsız bekleyiş,bazı spor sevenlerde ciddi sakatlık riskinide maalesef beraberinde getirebiliyor. Peki nedir bu risk? Ağırlık Egosudur. Spor salonlarında her gün neredeyse hepimizin gördüğü ve maalesef bir çoğumuzda kafa karışıklığına yol açan, egosu ile ağırlık çalışan kişilere Ego Sporcusu denir. Ego Sporcuları kendileri için çok ağır olan kilolarla çalışmaya çalışmaktadırlar. Bunu beceremeyip komik görüntülere sebep olurken aslında tek yaptıkları ağırlıkları gelişigüzel dengesizce kaldırıp savurmaktır. Kaslarını çalıştırmak yerine egoları ön plandadır.

Bu sporcudan daha ağır kaldırayım,daha zoru yapayım,dikkat çekeyim,farklı görüneyim derken kaçınılmaz son sakatlık olacaktır. Ne kadar ağırlık kaldırdığınız elbette önemlidir ama o ağırlığı nasıl kaldırdığınız daha da önemlidir. Spor salonuna yazılmaktaki amacınız daha sağlıklı,fit,dayanıklı,güçlü bir vücut elde etmektir.

Sakatlığı önlemek ve daha etkili antrenman yapmak için dikkat etmeliyiz:

1-Öncelikle egomuzu spor salonunun kapısından içeriye girerken dışarıda bırakmalıyız.

2-Ağırlığa odaklanmak yerine antrenmana odaklanmalıyız.

3-Egzersizleri yavaş,etkili ve hissederek yapmalıyız.

4-Antrenman bilgimiz yok ise kesinlikle profesyonel bir eğitmenden yardım almalıyız. Sağlık ve spor dolu günler dilerim.”