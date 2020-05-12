Halilibrahim, kilolardan kurtulmanın yollarını açıkladı

Süleyman Halilibrahim, korona virüs nedeniyle spordan uzak kalan ve fazla kilolar alan insanların, bu kilolarından nasıl kurtulacakları konusunda açıklamalarda bulundu

Vücut Geliştirme sporcusu ve antrenörü, kişisel fitness eğitmeni Süleyman Halilibrahim, korona virüs nedeniyle spordan uzak kalan ve fazla kilolar alan insanların, bu kilolarından nasıl kurtulacakları konusunda açıklamalarda bulundu.

Süleyman Halilibrahim’in açıklamaları şöyle:

“En Hızlı Yağ Yakmanın Formülü Nedir? Karantina süresince sanırım herkesin en çok şikayet ettiği konu fazladan alınan kilolardan kısa sürede nasıl kurtulacağıdır.

Öncellikle bilinmesi gereken en önemli husus en’lerden kaçınmamızdır. Hemen,çabucak,kısa sürede vb hedefler sağlımızı riske atabileceği gibi motivasyonumuzu da olumsuz yönde etkileyebilir.

Aşırı yıpratıcı antrenmanlar düşünülenin aksine bizi hedeflerimize ulaştırmak yerine dahada uzaklaştıracaktır. Peki En Etkili Yağ Yakımı Formülü Nedir? İstikrar,irade ve tabii ki olmazsa olmaz disiplin ile yapılacak total body,ağırlık yanısıra kardio egzersizleri hedeflenen yağ oranına ulaşmanıza yardımcı olacaktır.

Kardiyo çalışmaları yağ yakımı söz konusu olduğunda fazlasıyla etkilidir. Kaslarınızı güçlendirme, özellikle aerobik egzersizler ile birleştirildiğinde dinlenirken dahi enerji harcamanızı ve dolayısıyla yağ yakmanızı sağlar. Uygun yapılacak kardio egzersizleri kasların korunmasına hatta kondüsyon artışı sağladığından adale artışına yardımcı olacaktır. Bel çevrenizdeki yağlardan kurtulmanıza ve genel olarak vücudunuzdaki yağ oranın düşmesine yardımcı olur.

HAFTADA KAÇ DEFA KARDİOYAPILMALI ?

Birçok çalışmanında gösterdiği üzere haftada yapılacak 2 veya 3 kardio egzersizi yağ yakmanıza oldukça faydası olacaktır.Dikkat etmemiz gereken konu ise aşırı uzun, yıpratıcı ve gün aşırı kardiolardan kaçınmamızdır. Ortalama 30dk yapılacak hızlı tempolu yürüyüs, koşu, interval veya bisiklet yeterli olacaktır.

Önemli olan diğer bir nokta ise yağ yakımı için uygulanacak kuvvet, interval ve özellikle kardiyo egzersizleri, kişiye göre ayarlanacak uzman kişi tarafından hazırlanacak yemek planları ile desteklendiğinde istenilen sonuçlara daha sağlıklı ve kısa sürede ulaşabileceğinizdir. Sağlıkla kalın.”