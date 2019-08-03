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Halil İbrahim muradına erdi
Halil İbrahim muradına erdi
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Halil İbrahim muradına erdi

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Halil İbrahim muradına erdi
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 Hamitköy yöneticisi Halil ibrahim Şeytan muradına erdi. Halil İbrahim Şeytan sözlüsü İlayda Kolbaşı ile nişanlanarak evlilik yolunda ikinci adımı da atmış oldu. İlayda'ya kavuşma adına, İlayda'nın elinden bol tuzlu kahveyi afiyetle içen Halil İbrahim, sevdiği kızla nişanlanmanın mutluluğunu yaşadı. Halil İbrahim ile İlayda'nın nişan yüzüklerini İlayda'nın anneannesi taktı. Halil İbrahim, İlayda'ya evlilik teklifini geçtiğimiz sezon oynanan Hamitköy- Düzkaya maçından önce yapmıştı.

Nişan törenine Hamitköy Kulüp Başkanı Evren Mannaş ile teknik direktör Ahmet Sakallı da katıldı.

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