Hakemlerin güvencesi Limasol Sigorta

Niyazi Nizam, Limasol Türk Kooperatif Bankası ile sponsorluk anlaşmasını yenileyeceklerini ve Limasol Sigorta tarafından sigortalanacaklarını açıkladı

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği (KTFHGD) başkanı Niyazi Nizam, Limasol Türk Kooperatif Bankası ile sponsorluk anlaşmasını yenileyeceklerini ve üyelerinin Limasol Sigorta tarafından sigortalanacağını açıkladı.

Niyazi Nizam’ın konu ile ilgili açıklamaları şöyle:

“Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği başkan ve yönetim kurulu olarak göreve geldiğimiz günden beri üyelerimize en iyi şekilde layık olmaya ve Kıbrıs Türk Futboluna hizmet vermeye çalışıyoruz.

2019-2020 futbol sezonunda üyelerimizin sigortalanması hususunda bankacılık sektörünün en önemli müesseselerinden biri konumunda olan Limasol Türk Kooperatif Bankası (LTKB) LTD yöneticileri ile yeniden sponsorluk anlaşması imzalıyoruz.

Limasol Bankası sponsorluğunda, bankanın yan kuruluşu olan Limasol Sigorta tarafından üyelerimizin yeniden sigortalanması hususunda imza töreni bugün saat 14:30’da Limasol Türk Kooperatif Bankasının Yenişehir binasındaki Kültür Salonunda gerçekleşecek.

Onuncu yılına girdiğimiz işbirliğimizin sporumuz içerisinde örnek bir olay olarak yerini aldığına inanmaktayız. Spor basınımızın desteği ile böylesi önemli bir adımın, spor camiası ve iş dünyası içerisindeki yerinin vurgulanması açısından önemli olduğu görüşündeyiz.

Limasol Türk Kooperatif Bankasını değerli yöneticilerine ve destek sağlayan KTFF Başkan ve yönetim kuruluna teşekkür ederiz.”