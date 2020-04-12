Hakemlerden Kızılay’a katkı

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı'nın düzenlemiş olduğu kampanyaya Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği (KTFHGD) de katkıda bulundu.

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneğinden yardımla ilgili yapılan açıklamada, “Hakem, gözlemci ve saha komiserleri adına yapmış olduğumuz katkı sonucunda, Kızılay'ın açmış olduğu ihalenin tamamlanmasıyla, gıda ve temizlik paketleri hazırlanmaya başlanması bizleri umutlandırmıştır.

Bu paketlerin hazırlanmasında ve dağıtımında görev alan tüm personele çalışmalarında başarılar diler ve yardımların ihtiyaçlı ailelere bir nebze olsun katkı yapmasını temenni ederiz.” ifadeleri kullanıldı.