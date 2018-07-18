Hakemler ve Gözlemciler Derneği genel kurul gerçekleştirecek

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği (KTFHGD), 30 Temmuz'da olağan genel kurul gerçekleştirecek

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği başkanı Niyazi Nizam'ın konu ile ilgili açıklaması şöyle:

"Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği’mizin üyelerine yönelik olarak her yıl Temmuz ayının içinde topladığı “Olağan Genel Kurulu’muzu” 30.07.2018 Pazartesi günü saat 18:00’da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleştiriyoruz.

Geçtiğimiz dönemlerde bizlere destek veren değerli spor basınımıza, spor camiamıza ve üyelerimize çok teşekkür ederiz. Kıbrıs Türk futbol hakemliğini, bir vizyon eşliğinde günün koşullarına göre uyum sağlamaya yönelik faaliyetlerin devamlılığı esas alınacaktır.

Özellikle, hakemlerimizin CONIFA kupasında sergiledikleri performans, Kıbrıs Türk futbol hakemliğinin hangi aşamaya geldiğinin göstergesidir. Futbolumuzun diğer paydaşları ile bir sinerji yaratıp, ortak projeler yaratılmasına yönelik iş birliğinin geliştirilmesi sağlanacak.

Olağan genel kurulumuzun değerlendireceği 2016-2018 dönemini ve yeni dönemde üyelerimizin sesini duyurmak ve haklarını korumak bizler için her zaman önemli bir noktayı oluşturacaktır. Bu çerçevede, olağan genel kurulda derneğin faaliyet ve mali raporlarının okunmasının ardından itirazlar var ise bunların cevaplandırılması ve her iki raporun üyelerin onayına sunulması işlemleri yapılacak.

Olağan genel kurulun ardından derneğin üyelerine ve misafirlere çeşitli ikramlarda bulunacağı döner gecesi düzenlenecek. Sporumuzun ve futbolumuzun temelini oluşturan, sevgi, saygı, barış ve kardeşlik gibi ulvi değerlere sahip çıkma ve yaşamak adına siz değerli dostlarıma sevgi ve saygılarımı sunarız."