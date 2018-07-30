Hakemler sahaya iniyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) hakemleri 2018-2019 futbol sezonunu resmen açıyor. KTFF Merkez Hakem Kurulu’ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre futbol hakemleri ilk çalışmasını bugün saat 18.00’de Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirecek. Sezon açılışına KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu da katılacak.

MHK VE İKİ HAKEM TFF SEMİNERİNE KATILIYOR

Sezon açılışının ardından MHK yönetim kurulu üyeleri ile iki hakem Türkiye'de seminerde alacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (TFF-MHK)’nın Sakarya NG Güral Sapanca Hotel’de organize edeceği seminer 1-4 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Seminere MHK Başkanı Sadık Özbilgehan, MHK Üyesi ve Eğitimci Derviş Atakan ile üst klasman hakemi Kerem Eran ve A klasman hakemi Mustafa Öztugay katılacak.

İLK KAMP İZMİR’DE

Futbol hakemlerinin her yıl gerçekleştirdiği sezon öncesi kampı da bu yıl 9-13 Ağustos tarihleri arasında İzmir’de gerçekleşecek. KTFF, MHK ve Kıbrıs Türk Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (KTFHGD) işbirliğinde organize edilecek kampa 50 kişi katılacak. Kamp süresince; eğitim çalışmaları, toplantılar ve sosyal aktiviteler programa eklenirken hakemler günü çift idmanla kapatacak.