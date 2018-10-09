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Hakem kuruluşları, Karavezirler'i ziyaret etti

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Hakem kuruluşları, Karavezirler'i ziyaret etti
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (KTFF-MHK) ve Kıbrıs Türk Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (KTFHGD), Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler'e resmi ziyarette bulundu.

Karavezirler'e yeni görevinde başarılar dileyen heyet, geçmiş yıllarda KTFF Yönetim Kurulu'nda aktif rol üstlenen ve büyük emekleri olan Karavezirler'e belediye başkanlığı görevinde de başarı ve şans diledi. Değirmenlik Belediye Binası'nda gerçekleşen ziyarete MHK Başkanı Sadık Özbilgehan ve KTFHGD Başkanı Niyazi Nizam ile birlikte; Derviş Atakan, Mehmet Özbilgehan, Savaş Tilki ve Hakan Muhtaroğlu da katıldı.

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