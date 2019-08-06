Hakem heyeti, Arı’yı ziyaret etti

Serhan KABLAN (KTSYD/Nevşehir)

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanı Niyazi Nizam, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette başkan Niyazi Nizam’a Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyesi Savaş Tilki’nin yanında dört hakem eşlik etti. Nizam, yaptığı kısa konuşmada kendilerine ulaşım hizmetini sağlamalarından dolayı Arı’ya teşekkürlerini ileterek, tesisteki koşulların kendileri açısından çok yararlı olduğunu ifade etti.

Arı ise kamp için hakemlerin Nevşehir’i tercih etmelerinin kendilerini çok mutlu ettiğini ve bu ilişkilerin devam etmesi temennisinde bulundu.