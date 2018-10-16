Hakem, futbolcunun hayatını kurtardı

Aydın'da amatör küme maçında Yenihisarspor ile Didimspor karşı karşıya geldi. Maç sırasında Didimsporlu futbolcu Onur Eryılmaz bir anda yere yığıldı. Maçın hakemi Oğuz Yılmaz, Onur'un boğazına kaçan dilini çekerek, futbolcunun nefes almasını sağladı.

Maçın hakemi Oğuz Yılmaz, yaptığı müdahale ile genç futbolcunun hayatını kurtardı. Aydın 1. amatör küme müsabakasında Didimspor ile Yenihisarspor takımları karşılaştı.

Atatürk stadında oynanan maçın 35'inci dakikasında Didimsporlu futbolcu Onur Eryılmaz bir anda yere yığıldı.

Maçın orta hakemi Oğuz Yılmaz, genç futbolcunun nefes alamadığını fark etti. Hakem Yılmaz, Onur'un boğazına kaçan dilini çekerek, futbolcunun nefes almasını sağladı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından genç futbolcu ambulansla Didim Devlet hastanesine kaldırıldı.

Parmaklarından yaralanan orta hakem Oğuz Yılmaz’a ise sahadaki sağlık görevlileri müdahale etti.

Her iki takımın yöneticileriyle görüşülmesinin ardından maç kaldığı yerden devam etti.