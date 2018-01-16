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Hakan Balta’nın lisansı çıkartıldı

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Hakan Balta’nın lisansı çıkartıldı
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Galatasaray'da bir süredir kadro dışı olan Hakan Balta'nın lisansı tekrar çıkartıldı

Sezon başında sarı-kırmızılıların o zamanki çalıştırıcısı Igor Tudor tarafından kadro dışı bırakılan ve alt yapı takımıyla idmanlara çıkan Hakan Balta, Süper Lig'in ikinci yarısında sahalara geri dönüyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in göreve gelmesiyle A Takım'a dönen ve Antalya'daki kampta gösterdiği performansla beğeni toplayan Balta'nın lisansı da çıkartıldı.
31 Mayıs 2018'de sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli futbolcunun sarı-kırmızılı forma ile 5 lig, 3 Türkiye Kupası, 5 de Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor.

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