Hade Dörtyol kan vermeye

Dörtyol Spor Kulübü yönetiminin, Kuzey Kıbrıs Kızılay Derneği işbirliğinde gerçekleştireceği kan bağışı kampanyası, bugün 10.00-16.00 saatleri arasında Dörtyol köy meydanında yapılacak

Erhan Öztürk başkanlığındaki Dörtyol Spor Kulübü yönetim kurulu,Kuzey Kıbrıs Kızılay Derneği işbirliğinde örnek bir organizasyon gerçekleştirecek.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle ülkemizde kan ihtiyacının artmasını değerlendiren Dörtyol Spor Kulübü yönetimi, kan bağışı kampanyası organize etti. Bugün 10.00-16.00 saatleri arasında Dörtyol köy meydanında Kuzey Kıbrıs Kızılay Derneğitarafından kan alımı gerçekleştirilecek.

Dörtyol Spor Kulübü yönetimi, “Kan vermek için sorunu olmayan tüm halkıkan bağışı kampanyasına katılmaya davet ederken,“Unutmayalım bir ünite kan hayat kurtarır.” sloganını kullandı.

