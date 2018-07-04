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Guti, Beşiktaş'a dönüyor

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İspanya ekiplerinden Real Madrid'in 19 yaş altı takımını çalıştıran Beşiktaş'ın eski futbolcusu Guti Hernandez, siyah-beyazlı ekipte teknik direktör yardımcılığı görevini üstleneceğini duyurdu

Guti, Beşiktaş'a dönüyor
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Guti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, futbolcu ve teknik adam olarak görev aldığı Real Madrid'e teşekkür ederek, "Profesyonel olarak gelişme kaydetmek için birkaç gün içinde evim Beşiktaş'a teknik direktör yardımcısı olarak katılacağım." ifadesini kullandı.

Beşiktaş'a, kendisine gösterdiği sevgi ve güven için minnettar olduğunu vurgulayan Guti, "Bunu çok iş ve büyük bir hevesle geri ödeyeceğim. Ailem ve ben İstanbul'daki bu maceraya başlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Guti, futbolculuk kariyerinde 2010-2011 yıllarında Beşiktaş'ta forma giymişti. 

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