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Gürkan: Bu ülkeyi motive eden spordur

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Burhan Gürkan, “Spor basını olarak antrenmanların başlamasıyla biz de sahalara döndük. Bu ülkeyi motive eden şeylerin başında her zaman spor oldu. Bundan sonra da öyle olacak.” açıklamasını yaptı

Gürkan: Bu ülkeyi motive eden spordur

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) başkanı Burhan Gürkan, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile KKTC Spor Dairesi arasında gerçekleşen görüşmeler sonucunda, yeniden başlayan futbol antrenmanlarını, spor basını açısından değerlendirdi.

Burhan Gürkan’ın açıklamaları şöyle:

“Spor basını olarak biz zaten işimizin başındaydık, antrenmanların başlamasıyla takımlar gibi biz de sahalara döndük. Her şeyin başının sağlık olduğu bir dönem yaşadık, yaşıyoruz. Umarım bu süreci kısa sürede atlatacağız.

Bu ülkeyi motive eden şeylerin başında her zaman spor oldu. Bundan sonra da öyle olacak. Salonlarda, sahalarda, pistlerde yakın zamanda yeniden heyecanla, keyifle buluşmayı diliyorum.”

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