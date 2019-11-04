Güreşte zafer Büyükkonuk’un

“Fikri Karayel Serbest Güreş Müsabakaları” gerçekleştirilirken Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü açık farkla birinciliği elde etti

Güreş Federasyonu tarafından organize edilen “2019 Güreş Yıldızlar Ligi”ne ait “Fikri Karayel Serbest Güreş Müsabakaları” geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Güzelyurt Kapalı Spor Salonu’nda yapılan “Fikri Karayel Serbest Güreş Müsabakaları”nda 285 puan toplayan Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü açık farkla birinciliği elde etti. 162 puanla Yakın Doğu Üniversitesi’nin (YDÜ) ikinci olduğu müsabakalarda, 119 puanla Şahlanspor üçüncülüğü aldı.

Mertdoğan Soyalan, Özkan Öztürk, Ercan Köse, Erol Avunç ve Serkan Köse’nin hakemliğinde gerçekleşen müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde başarılı kulüp ve sporculara ödülleri Fikri Karayel’in oğlu İltaç Karayel tarafından verildi.

“Fikri Karayel Serbest Güreş Müsabakaları” sonuçları şöyle:

1.Büyükkonuk İsmet Atlı S.K 285 Puan

2.YDÜ 162 Puan

3.Şahlanspor 119 Puan

4.Gayretköy 46 Puan

5.Ottoman 8 Puan