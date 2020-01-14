Güreşte başarılılar ödüllerini alacaklar

Güreş Federasyonu, 2019 yılında başarılı olan kulüp ve sporculara ödüllerini, yarın Lefkoşa TheParadasie Park’ta düzenlenecek olan ödül töreni ile verecek

Güreş Federasyonu 2019 yılı ödülleri, yarın saat 18.30’da Lefkoşa TheParadasie Park’ta düzenlenecek olan ödül töreni ile veriliyor. Güreş Federasyonu, 2019 yılı lig şampiyonlarını, ferdi birincilikleri ve ülkemizi uluslararası müsabakalarda başarı ile temsil edip madalya kazanan sporcuları ödüllendirecek. Güreş Federasyonu 2019 ödülleri şöyle: Yıldızlar Ligi: 1.Büyükkonuk Beldesi İsmet Atlı Güreş Kulübü, 2.YDÜ, 3.Şahlan Spor Gençler Ligi: 1.YDÜ, 2.Büyükkonuk Beldesi İsmet Atlı Güreş Kulübü, 3.DAÜ Büyükler Ligi: 1.DAÜ, 2.YDÜ, 3.Büyükkonuk Beldesi İsmet Atlı Güreş Kulübü Dr. Fazıl Küçük Şildi: DAÜ Galibiyet Kralları: Yıldızlar: Bahadır Özcan (Büyükkonuk Beldesi İsmet Atlı Güreş Kulübü) Gençler: Mert Büyüköztürk (DAÜ) Büyükler: Kubilay Çil (DAÜ) Yurtdışında ülkemize madalya getiren sporcular: Rusya’da: ÖzperÖzorun, Ömer Özyıldırım Kosova’da: Okan Kırdağ, Mert Büyüköztürk, Neji Mert Tezcan, Emre Genç, Ahmet Yakışıklı Antrenör: MertdoğanSoyalan