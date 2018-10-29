Güreşseverler Derneği’nden, Büyükkonuk’a tişört desteği

Güreşseverler Derneği, Büyükkonuk Beldesi İsmet Atlı Spor Kulübü güreşçilerine tişört hediye etti.

Güreşseverler Derneği Başkanı Yücel Hatay, geçtiğimiz Cumartesi günü Rifat Şener Güreş Salonu’nda yapılan İbrahim Bahadi Gençler Güreş Birinciliği müsabakalarından önce, 30 adet tişörtü kulüp asbaşkanı Ali Yiğit’e takdim etti. Büyükkonuk ve çevresi güreşçilerini, özverilerle güreşe katkı koymalarından dolayı kutlayan Yücel Hatay, onlara bir nebze olsun destek vermek amacıyla bu katkıyı yaptıklarını söyledi.