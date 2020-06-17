Güreşseverler Derneği genel kurul gerçekleştirecek

Güreşseverler Derneği’nin 14. yıllık olağan genel kurul toplantısı, Atatürk Stadyumu’ndaki Lefkoşa Türk Belediyesi Spor Kulübü Lokali’nde yapılacak

Remzi Cengiz başkanlığındaki Güreşseverler Derneği yönetim kurulu, genel kurul gerçekleştirecek. Güreşseverler Derneği’nin 14. yıllık olağan genel kurul toplantısı, 29 Haziran 2020 Pazartesi günü yapılıyor.

Atatürk Stadyumu’ndaki Lefkoşa Türk Belediyesi Spor Kulübü Lokali’nde yer alacak toplantı saat 18.00’de başlayacak. Dernek tüzüğüne göre Nisan ayında yapılması gereken genel kurul toplantısı, ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında toplu etkinliklerin yasaklanması üzerine yapılamamıştı. ​ ​

Aidatını ödemiş dernek üyelerinin katılımıyla yapılacak toplantıda, faaliyet ve mali raporların sunulmasından sonra, görev süresi dolan yönetim, denetleme ve disiplin kurulları seçilecek. Gündem: ​ 1) Açılış ve saygı duruşu 2) Genel kurul başkanlık divanının seçimi (1 başkan, 2 sekreter) 3) Faaliyet raporunun okunması ve onaya sunulması 4) Mali raporun okunması ve onaya sunulması 5) Yönetim Kurulu’nun seçimi (5 asil, 3 yedek üye) 6) Denetleme Kurulu’nun seçimi (3 üye) 7) Disiplin Kurulu’nun seçimi (3 üye) Dilek ve temenniler, kapanış.