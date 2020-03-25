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Güreşin parlayan yıldızı Büyükkonuk

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Büyükkonuk Belediyesi İsmet Atlı Spor Kulübü, Güreş Federasyonunun düzenlediği güreş birinciliklerinde aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor

Güreşin parlayan yıldızı Büyükkonuk

Güreş Federasyonunun düzenlediği güreş birinciliklerinde dikkat çekici sonuçlar alan

Büyükkonuk Belediyesi İsmet Atlı Spor Kulübü, güreşin parlayan yıldızı olarak değerlendiriliyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği koronavirüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle güreş salonunu dezenfekte eden Büyükkonuk Belediyesi İsmet Atlı Spor Kulübü sağlığı da ön plana çıkarırken, kulübün güreşçileri de çektikleri videolarla “Evde kal” kampanyasına destek veriyorlar.

Büyükkonuk Belediyesi İsmet Atlı Spor Kulübü, faaliyetlere ara verilmeden önce Güreş Federasyonu tarafından İskele'de düzenlenen Yıldızlar Güreş Müsabakasında birinci olmuştu.

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