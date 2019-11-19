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Güreşçilerimiz Kosova’da güreşecekler

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Güreşçilerimiz Kosova’da güreşecekler

Kosova’da 21-24 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek “AdemJashari Uluslararası Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası”na katılacak milli güreşçilerimiz yarın Kosova’ya gidiyor.

Güreşçilerimiz; Okan Kırdağ, Emre Genç, Mert Tezcan, Sergen Avcı, Ahmet Yakışıklı ve Mert Büyüköztürkten ile katılacağımız şampiyonada sporcularımızın derece alması bekleniyor.Ercan Köse’nin hakem olarak görev alacağı müsabakalarda sporcularımıza MertdoğanSoyalan antrenörlük yapacak.Güreş Federasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz’ın başkanlığındaki kafile, 24 Kasım Pazar akşamı adaya dönecek.

Güreş Federasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz, turnuva için çok iyi hazırlandıklarını ve sporcularından derece beklediklerini açıkladı.

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